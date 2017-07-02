Представлена песня к Чемпионату Мира-2018
DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид представили песню, посвященную Чемпионату Мира-2018, который пройдет в России.
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