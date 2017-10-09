Представляем 30-ку претендентов на "Золотой мяч"

Теги криштиану роналдулионель мессинеймар

Представляем 30-ку претендентов на "Золотой мяч"

Представляем вашему вниманию полный список из претендентов на "Золотой мяч".

В список попали: Неймар, Пауло Дибала, Лука Модрич, Марсело, Нголо Канте, Луис Суарес, Серхио Рамос, Филиппе Коутиньо, Ян Облак, Дрис Мертенс, Роберт Левандовски, Харри Кейн, Давид Де Хеа, Эдин Джеко, Кевин Де Брюйне, Джанлуиджи Буффон, Антуан Гризманн, Радамель Фалькао, Тони Кроос, Садио Мане, Лионель Месси, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдинсон Кавани, Матс Хуммельс, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эден Азар, Леонардо Бонуччи, Иско, Килиан Мбаппе.

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комментарии
Лошак

Что тут делает гнум?

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ы

ебанутый список , что тут забыл коутиньо , джеко , мертенс , облак ...

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Сергей

Коутиньо много сделал для Ливерпуля,чтобы они вышли в ЛЧ...

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месси

7 представителей Мадридского клуба за звания лучшего игрока - это впечатляет. Кстати из Барсы только двое.

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месси

еще, нет Каземиро почему то.

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Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду

Вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду

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5 Арсенал Лондон 7 13
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12 Саутгемптон 7 8
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