Представляем календарь матчей групповой стадии Чемпионата Мира
Стал известен календарь игр групповой стадии Чемпионата Мира-2018.
Группа А
14 июня 18:00. Москва, «Лужники». Россия – Саудовская Аравия
15 июня 15:00. Екатеринбург. Египет – Уругвай
19 июня 21:00. Санкт-Петербург. Россия – Египет
20 июня 18:00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
25 июня 17:00. Самара. Уругвай – Россия
25 июня 17:00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет
Группа В
15 июня 18:00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран
15 июня 21:00. Сочи. Португалия – Испания
20 июня 15:00. Москва, «Лужники». Португалия – Марокко
20 июня 21:00. Казань. Иран – Испания
25 июня 21:00. Саранск. Испания – Марокко
25 июня 21:00. Калининград. Иран – Португалия
Группа C
16 июня 13:00. Казань. Франция – Австралия
16 июня 19:00. Саранск. Перу – Дания
21 июня 15:00. Екатеринбург. Франция – Перу
21 июня 18:00. Самара. Дания – Австралия
26 июня 17:00. Москва, «Лужники». Дания – Франция
26 июня 17:00. Сочи. Австралия – Перу
Группа D
16 июня 16:00. Москва, «Спартак». Аргентина – Исландия
16 июня 22:00. Калининград. Хорватия – Нигерия
21 июня 21:00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
22 июня 18:00. Волгоград. Нигерия – Исландия
26 июня 21:00. Санкт-Петербург. Исландия – Хорватия
26 июня 21:00. Ростов-на-Дону. Нигерия – Аргентина
Группа E
17 июня 15:00. Самара. Коста-Рика – Сербия
17 июня 21:00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария
22 июня 15:00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
22 июня 21:00. Калининград. Сербия – Швейцария
27 июня 21:00. Москва, «Спартак». Швейцария – Коста-Рика
27 июня 21:00. Нижний Новгород. Сербия – Бразилия
Группа F
17 июня 18:00. Москва, «Лужники». Германия – Мексика
18 июня 15:00. Нижний Новгород. Швеция – Корея
23 июня 18:00. Сочи. Германия – Швеция
23 июня 21:00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
27 июня 17:00. Казань. Мексика – Швеция
27 июня 17:00. Екатеринбург. Корея – Германия
Группа G
18 июня 18:00. Сочи. Бельгия – Панама
18 июня 21:00. Волгоград. Тунис – Англия
23 июня 15:00. Москва, «Спартак». Бельгия – Тунис
24 июня 15:00. Нижний Новгород. Англия – Панама
28 июня 21:00. Калининград. Панама – Тунис
28 июня 21:00. Саранск. Англия – Бельгия
Группа H
19 июня 15:00. Москва. Польша – Сенегал
19 июня 18:00. Саранск. Колумбия – Япония
24 июня 18:00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
24 июня 21:00. Казань. Польша – Колумбия
28 июня 17:00. Волгоград. Япония – Польша
28 июня 17:00. Самара. Сенегал – Колумбия
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