Предварительная заявка на ЧМ-2018 увеличена до 35 игроков

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Предварительная заявка на ЧМ-2018 увеличена до 35 игроков
Организационный комитет по проведению соревнований ФИФА внес изменения в регламент Чемпионата Мира-2018, сообщает официальный сайт организации.

Количество игроков в предварительной заявке увеличено с 30 до 35 человек. Эта заявка должна быть подана не позднее 14 мая.

В окончательную заявку, которая должна быть опубликована до 4 июня, войдут 23 футболиста.

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