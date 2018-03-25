Предварительный неприятный диагноз по травме Ананидзе подтвердился

Теги спартак москваджано ананидзегрузиялитва

Предварительный неприятный диагноз по травме Ананидзе подтвердилсяПредварительный неприятный диагноз по травме полузащитника московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе подтвердился.

Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов. В частности, он поведал: "МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и с доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже".

Напомним, повреждение 25-летний хавбек получил в товарищеском матче за сборную против Литвы. | soccernews.ru

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