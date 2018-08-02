Преемниками Иньесты Месси определил трех кандидатов

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, что место бывшего капитана его команды занял один из трех выбранных им кандидатов.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний аргентинец считает, что восполнить потерю легенды клуба, который ушел в японский "Виссел Кобе", могут: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") и Миралем Пьянич ("Ювентус").

Напомним, Семеду высказался о своей прошлогодней стычке с Неймаром. | soccernews.ru