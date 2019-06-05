Прекращено судебное разбирательство по обвинению Роналду в изнасиловании

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не угодит за решётку из-за обвинений в изнасиловании.

Как сообщает Bloomberg, судебное разбирательство по этому делу прекращено. В мае в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении производства.

Пока неизвестно, что стало причиной такого решения. Возможно, стороны договорились о примирении.

Напомним, что обвиняла Роналду в изнасиловании американская модель Кэтрин Майорга. Преступление якобы произошло в 2009 году.

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