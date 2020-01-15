Премьер-лига отклонила апелляцию "Арсенала" на дисквалификацию Обамеянга
Контрольно-дисциплинарный комитет английской Премьер-лиги отклонил апелляцию лондонского "Арсенала" на дисквалификацию габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports.
Таким образом, трехматчевая дисквалификация футболиста оставлена в силе. Форвард был наказание за грубый фол против полузащитника "Кристал Пэлас" Макса Майера в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:1).
Габонец пропустит матчи АПЛ с "Шеффилд Уэнсдей" и "Челси", а также "Борнмутом" в Кубке Англии.
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14