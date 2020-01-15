Премьер-лига отклонила апелляцию "Арсенала" на дисквалификацию Обамеянга

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Премьер-лига отклонила апелляцию "Арсенала" на дисквалификацию Обамеянга

Контрольно-дисциплинарный комитет английской Премьер-лиги отклонил апелляцию лондонского "Арсенала" на дисквалификацию габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports.

Таким образом, трехматчевая дисквалификация футболиста оставлена в силе. Форвард был наказание за грубый фол против полузащитника "Кристал Пэлас" Макса Майера в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:1).

Габонец пропустит матчи АПЛ с "Шеффилд Уэнсдей" и "Челси", а также "Борнмутом" в Кубке Англии.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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