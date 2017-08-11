Премьер-Лига во всей красе: в сверхрезультативном матче "Арсенал" перестрелял "Лестер"
Впервые за время существования высшего английского футбольного дивизиона матч открытия стартовал не на выходных, а в пятницу. Такая честь выпала "Арсеналу" и "Лестеру", которые между собой выясняли отношения на забитом под завязку стадионе "Эмирейтс". Обе команды в отличии от прошлого сезона не будут участвовать в Лиге чемпионов, и если для "лис" такой сценарий предсказывался изначально после фантастической чемпионской кампании, то для "канониров" – это, без преувеличения, настоящая катастрофа – команда впервые под руководством Арсена Венгера пролетела мимо европейского турнира номер один.
Несмотря на такие уже привычные проблемы с травмированными, "Арсенал" начал сезон удачно, неделю назад вырвав из рук "Челси" Суперкубок Англии. В том матче блестяще себя проявил один из новичков Сеад Колашинац, поэтому его появления в старте прогнозировалось. Существовали опасения по поводу выхода Месута Озила, но немец был брошен в бой с первых же минут. Не сильно удивил с выбором стартовой одиннадцатки и Крейг Шекспир, за исключением Мэтти Джейса – именно англичанин был отправлен в пару к Ндиди в центр поля пока недоступен Данни Дринкуотер. Дорогостоящий новобранец Келечи Ихеаначо остался на скамейке для запасных, а ставка впереди была сделана на опытных и сыгранных Окадзаки и Варди.
Лондонский клуб по-хозяйски начал поединок. Уже на второй минуте "пушкари" вышли вперед. Эльнени подал в штрафную площадь точно на голову Ляказетту, а француз мастерски расстрелял ближний угол ворот Шмейхеля, тем самым открыв счет своим голам в Премьер-Лиге. Быстрый пропущенный гол никак не смутил "Лестер", посему уже через несколько минут подопечные Шекспира восстановили паритет. После навеса Олбрайтона Магуайр головой скинул на Окадзаки – японец выиграл воздух у защитника и легко переправил снаряд в сетку.
После столь насыщенного начала команды принялись играть так, как должны - "канониры" атаковали, а "лисы" компактно защищались, делая ставку на контратаки. Команда Венгера обязана была забивать в ряде моментов, но вместо этого позволила повести в счете "Лестеру". Джака обрезался на своей половине поля, подарив мяч Олбрайтону. Тот протащил "кожаного" и прострелил на Варди, а Джейми не оставил шансов Петру Чеху. К чести лондонцев, им удалось сравнять счет еще до перерыва. Гол в раздевалку забил Данни Уэлбэк после передачи Колашинаца.
Второй тайм команды начали на очень высоких скоростях и в борьбе за центр поля. "Лисы" действовали эффективнее, как в защите, так и в нападении. На 56-й минуте гости снова заставили Чеха вынимать сферу из сетки собственных ворот. Никем не прикрытый Варди оформил дубль, с пределов вратарской замкнув подачу с углового от Махреза. "Лестер" очень рано стал играть на удержания, что и было главной ошибкой Крейга Шекспира. У Венгера не оставалось другого выхода, кроме как бросить все силы в атаку. По ходу второй 45-ти минутки французский специалист выпустил Рэмзи и Жиру, которые и сделали разницу. Сначала валлиец отметился голом, а через мгновение уже Оливье красивым выстрелом головой установил окончательный счет матча.
Таким образом, в матче открытия сезона Премьер-Лиги "Арсенал" добывает волевую победу над "Лестером" и становится обладателем трех заветных очков.
"Арсенал" – "Лестер Сити" – 4:3
Голы: Ляказетт, 2 – 1:0, Окадзаки, 5 – 1:1, Варди, 29 – 1:2, Уэлбэк, 45+2 – 2:2, Варди, 56 – 2:3, Рэмзи, 83 – 3:3, Жиру, 85 – 4:3
"Арсенал": Чех, Холдинг (Жиру, 67), Монреаль, Колашинац, Бельерин, Эльнени (Рэмзи, 67), Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек (Уолкотт, 75), Ляказетт
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Ндиди, Джеймс (Ихеаначо, 82), Олбрайтон (Грэй, 88), Окадзаки (Амарти, 72), Варди
Богдан Архипенко
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