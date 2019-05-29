Премьер-министр Армении: "Я сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им и стоим на его стороне"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем твиттере рассказал, что он связался с хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном перед финальным матчем Лиги Европы с "Челси".

"Я позвонил Генриху Мхитаряну и лично выразил ему поддержку перед финальным матчем, который ему придется пропустить из-за расовой дискриминации со стороны Баку. Я сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им и стоим на его стороне", - написал Пашинян.

Напомним, футболист отказался ехать на финал турнира из-за конфликта Армении и Азербайджана. Игрок переживает о своей безопасности.

Ранее сообщалось, что полиция Баку останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна.

А еще: УЕФА запретила "Арсеналу" проводить акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги Европы| http://soccernews.ru