Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2

Теги лига 1

Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп рассказал, будет ли возобновлен чемпионат Франции в ближайшее время.

Напомним, розыгрыш всех спортивных мероприятий приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

"Массовые спортивные мероприятия, где присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября.

Сезон-2019/20 в нынешних условиях не может быть возобновлен", - сказал Филипп, выступая перед Национальным собранием.

Отметим, что окончательное решение о возможном возобновлении чемпионата станет известно до 11 мая.

Не пропустите: L'Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России

Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов