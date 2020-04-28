Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп рассказал, будет ли возобновлен чемпионат Франции в ближайшее время.

Напомним, розыгрыш всех спортивных мероприятий приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

"Массовые спортивные мероприятия, где присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября.

Сезон-2019/20 в нынешних условиях не может быть возобновлен", - сказал Филипп, выступая перед Национальным собранием.

Отметим, что окончательное решение о возможном возобновлении чемпионата станет известно до 11 мая.

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