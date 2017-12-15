Премьер-министр Испании прокомментировал возможное отстранение национальной сборной от ЧМ-2018

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Премьер-министр Испании прокомментировал возможное отстранение национальной сборной от ЧМ-2018

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прокомментировал возможное отстранение национальной сборной от Чемпионата Мира 2018 года.

"Не рассматриваю подобный сценарий. Уверен, что Испания поедет на чемпионат. Более того, она выиграет его" - цитирует Рахоя AS.

Напомним, что ФИФА грозит Испании санкциями за вмешательство государственных властей в футбольные дела. | http://soccernews.ru

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