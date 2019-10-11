Премьер-министр России Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем твиттере поздравил сборную России с победой в матче с Шотландией (4:0) в рамках отбора Евро-2020.

"Россия - Шотландия 4:0. Молодцы!" - написал Медведев.

Россия — Шотландия 4:0

Молодцы! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 10 октября 2019 г.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команда сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.

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