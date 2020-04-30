Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Президент РФ Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления и поблагодарил за работу. Исполняющим обязанности назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в России отменены. На данный момент неизвестно, когда будет возобновлен розыгрыш РПЛ. РФС рассматривает две возможные даты рестарта - 21 и 28 июня.
Во всем мире Covid-19 заражены 3 млн 210 тысяч человек. В России количество подтвержденных случаев инфицирования - 103 тысячи человек. Режим самоизоляции продлен до 11 мая.
А еще: Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20