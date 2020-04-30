Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

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Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Президент РФ Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления и поблагодарил за работу. Исполняющим обязанности назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в России отменены. На данный момент неизвестно, когда будет возобновлен розыгрыш РПЛ. РФС рассматривает две возможные даты рестарта - 21 и 28 июня.

Во всем мире Covid-19 заражены 3 млн 210 тысяч человек. В России количество подтвержденных случаев инфицирования - 103 тысячи человек. Режим самоизоляции продлен до 11 мая.

А еще:  Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ| http://soccernews.ru
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