Премьер-министр Японии назвал свой финал мечты на ЧМ-2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поделился мнением о предстоящем Чемпионате Мира.

"Уже скоро в Россию прибудет сборная Японии для участия в Чемпионате Мира. Мы можем представить себе, что сборная Японии, одержав победы во всех предшествующих играх, будет сражаться в финале с Россией. Давайте помечтаем" - приводят слова Абэ российские СМИ.

Напомним, что на групповой стадии сборная Японии сыграет против Польши, Сенегала и Колумбии.

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