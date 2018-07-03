Премьер-министр Японии поблагодарил команду за выступления на ЧМ-2018

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Премьер-министр Японии поблагодарил команду за выступления на ЧМ-2018Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил игроков национальной сборной страны за выступление на ЧМ-2018.

Японцы вышли из группы первенства, но проиграли сборной Бельгии (2:3) в 1/8 финала.

"Искренне благодарю всех представителей сборной Японии, которые сделали все возможное до самого конца и подарили нам много эмоций. Спасибо за захватывающие дни, которые прошли, как во сне", - отметил он. | soccernews.ru

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