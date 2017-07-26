Премьера для двоих: "Ницца" и "Аякс" впервые сойдутся между собой на европейской арене

"Ницца" – "Аякс"

Стадион: "Стад-де-Нис" (Ницца, Франция)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Один из поединков среды в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов пройдет на юге Франции, где "Ницца" примет нидерландский "Аякс". Данная пара по праву обладает самой громкой вывеской среди всех участников этого квалификационного раунда. "Ницца" под руководством Люсьена Фавра стала в прошлом сезоне открытием французской Лиги 1, длительное время ведя борьбу за чемпионство, но в итоге заняв третье место. А "Аякс" смог дойти до финала Лиги Европы, где проиграл более именитому еврокубковому бойцу "Манчестер Юнайтед".

В межсезонье французский клуб не потерял ни одного ключевого игрока, что является хорошей новостью для поклонников "Ниццы". Главные лидеры команды – Балотелли, Плеа и Сери – в строю и готовы забивать. Готовясь к старту в самом престижном клубном турнире Европы "орлята" провели пять контрольных матчей, начиная с 1 июля. Можно отметить две победы подопечных Люсьена Фавра над крепкими европейскими середняками. Так бельгийский "Гент" был обыгран со счетом 3:2 (победный гол на счету Плеа), а в крайней встрече "Ницца" взяла верх над менхенгладбахской "Боруссией". В тоже время в одном из матчей случился провал – пражской "Славии" бронзовый призер Лиги 1 уступил со счетом 1:4. В летнее межсезонье "орлята" не отличались активностью на трансферном рынке, подписав на перспективу Пьера Лиса-Мелоу и Жана-Виктора Макенго.

В стане "Аякса" этим летом грянули перемены. Главной потерей в межсезонье является уход творца успехов молодой команды Петера Боса, который пошел на повышение, возглавив дортмундскую "Боруссию". Не обошлось и без кадровых потерь. Состав амстердамцев покинули Кенни Тете, Джайро Ридевалда и Дэви Классена, с продажи которых клуб выручил порядка 40 млн. евро. Продажа последнего в "Эвертон" наверняка отразиться на атакующем потенциале команды, учитывая что в прошлом розыгрыше Эредивизии Классен на свой счет записал четырнадцать голов и девять результативных передач. Потерю главной звезды "Аякса" постарается восполнить Клас-Ян Хунтелаар. Помимо звездного форварда ряды команды пополнил вратарь "Роды" Беньямин ван Лер. За последние 10 дней "Аякс" провел два спарринга, в которых добился диаметрально противоположных результатов, переиграв ПАОК со счетом 4:2, а затем уступив "Лиону" (0:2).

Интересные факты противостояния "Ниццы" и "Аякса":

"Ницца" 4 из 5 контрольных матчей июля

В последнем контрольном матче "Аякс" уступил французскому "Лиону" (0:2)

"Ницца" впервые в своей истории сыграет против команды из Нидерландов

Безвыигрышная серия "Аякса" во Франции составляет 6 матчей

В еврокубках команды не встречались

Ориентировочные составы на игру:

"Ницца": Кардиналь – Сарр, Данте, Суке, Жалле, Вальтер, Козьелло, Сери, Марсель, Плеа, Балотелли.

"Аякс": Онана – Велтман, Санчес, Виргевер, Синкгравен, Зиеш, Юнес, Шене, ван де Бек – Хунтелаар, Дольберг.

Прогноз на матч "Ницца" – "Аякс":

"Аякс" перед стартом нового сезона является большой загадкой. Команда сменила тренера, а также потеряла несколько ключевых футболистов. "Ницца" в прошлом сезоне удивила хорошей игрой во французском чемпионате, также команде удалось удержать всех основных игроков, что должно положительно сказаться на игре. Не удивительно, что фаворитом предстоящего матча, в котором "орлята", ко всему, будут хозяевами, букмекеры считают именно французский клуб. На победу "Ниццы" коэффициент равен 2.25. Успех "Аякса", как и ничейный исход, оцениваются в равной степени – 3.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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