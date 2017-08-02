Преодолеть греческий барьер: ЦСКА принимает АЕК

ЦСКА - АЕК

Стадион: "ВЭБ-Арена"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Бенуа Мийо (Франция)

После победы в первой игре в Афинах ЦСКА примет АЕК на своем стадионе. В Греции армейцы не показали уверенной игры в атаке, но при этом сумели забить два гола со стандартных положений. В обороне ошибок не допускали, но и греки выглядели очень инертно. У Акинфеева совершенно не было работы, именно в прошлом матче Игорь, наконец, прервал свою рекордную серию с пропущенными голами в Лиге чемпионов, которая длилась 43 игры.

В 2006 году серия началась в матче с "Порту", когда Рикардо Куарежма открыл счет уже на второй минуте. Затем ЦСКА пропускал во всех играх Лиги Чемпионов, кроме двух. В обеих встречах против турецкого "Трабзонспора" в сезоне 2011/2012 армейцы сохранили свои ворота "сухими", но тогда их защищал Владимир Габулов. Акинфееву же долгое время отстоять на ноль не удавалось, хотя в некоторых играх он был к этому очень близок. В 2009 году "Манчестер Юнайтед" пробил Игоря лишь за 4 минуты до финального свистка, а "Бешикташ" и вовсе в компенсированное время. Два года назад Акинфеев также мог прервать свою серию. Сразу в четырех матчах группового этапа ЦСКА не пропускал в свои ворота в первых двух третях игры, однако, в итоге ПСВ (дважды), "Манчестер Юнайтед" и "Вольфсбург" все же распечатывали российского вратаря. В матче с немцами он сам помог сопернику, отправив мяч в собственные ворота после прострела Шюррле. Последний матч серии – встреча против "Тоттенхэма" в прошлом году, в которой Акинфеев также забил сам себе. Игорь отбил мяч головой, но попал себе в ногу.

Антирекорд остановился на отметке в 43 игры, повторить его кому-либо будет очень сложно, многие вратари и вовсе могут только мечтать о том, чтобы сыграть столько матчей в самом престижном турнире Европы. Болельщикам ЦСКА же остается надеяться, что игра в Греции станет переломной, и новую серию Игорь уже не начнет.

Интересные факты противостояния:

ЦСКА на своем поле сыграл против греческой команды только одну игру. В ответной встрече 1/16 финала ЛЕ 11/12 против ПАОКа была зафиксирована ничья 1:1. На гол Муслимовича ответил Игнашевич, который вывел свою команду в 1/8 финала. Ту встречу также обслуживала бригада арбитров из Франции.

АЕК проиграл в Москве три матча из четырех. Сыграть вничью удалось только со "Спартаком". Также греки проиграли две игры в Санкт-Петербурге и один раз сыграли вничью.

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Васин, Алексей Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.

АЕК: Анестис, Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Юханссон, Симоэш, Айдаревич, Христодулопулос, Ливая, Манталос.

Прогноз на матч:

Грекам будет очень сложно добиться приемлемого результата в Москве, дома они ничего не показали, ЦСКА же может играть по счету. Вполне вероятна победа армейцев с минимальным счетом или даже ничья 0-0. Команде Гончаренко совсем скоро играть важный матч против "Рубина", поэтому москвичи вряд ли будут сильно напрягаться.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.60, на ничью – 4.10, на АЕК – 7.00.

Вячеслав Горбачев

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