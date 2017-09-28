Прервать еврокубковую засуху: "Локомотив" принимает "Злин"

"Локомотив" – "Злин"

Стадион: "Локомотив"

Начало матча: 22:00

Арбитр: Саймон Эванс (Уэльс)

"Локомотив" после ничьей с "Копенгагеном" сыграет против чешского "Злина", который в первом туре на своем поле поделил очки в игре с молдавским "Шерифом". "Железнодорожники" хоть и идут на втором месте в РФПЛ, все же пока действуют не слишком уверенно. Команда в прошлое воскресенье сумела обыграть "Ростов" и прервать трехматчевую неудачную серию, в ходе которой "Локомотив" потерял очки в матче с "Ахматом", проиграл "Амкару", а также вылетел из Кубка России. Победить "Ростов" удалось лишь благодаря голу Эдера на 90 минуте, хотя в целом игра была ничейная, обе команды ничего на поле не показали, закономерной была бы ничья 0:0. Эдер же забил за команду первый гол, кроме этого момента он ничем не отметился, как и в прошлых своих матчах за "Локомотив".

Чешский "Злин" попал в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Чехии (обыгран клуб "Опава" из первой лиги Чехии), к которому он затем добавил и выигрыш в Суперкубке. С этого года проводится совместный чехо-словацкий Суперкубок, в котором играют победители Кубков Чехии и Словакии. "Злин" обыграл братиславский "Слован" в серии пенальти, добыв третий в своей истории трофей.

В еврокубках до этого сезона "Злин" выступал только три раза: в 1970 году вылетел от ПСВ в первом раунде Кубка обладателей Кубков, в 2004 году дошел до третьего раунда Кубка Интертото, где уступил "Атлетико", а годом позже в этом же турнире вылетел во втором раунде от "Гента".

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее друг с другом не встречались.

"Локомотив" никогда не играл против команд из "Чехии", а "Злин" – против клубов из России.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин проведет 115 игру в еврокубках, вся команда "Злин" вместе с тренером имеет лишь 97 матчей.

Ориентировочные составы:

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

"Злин": Достал, Гольцер, Гаич, Бартошак, Бачо, Матейов, Траоре, Джафич, Ирачек, Диоп, Железник.

Прогноз на матч:

"Злин" – седьмая команда Чехии, "Локомотив" обязан обыгрывать этот клуб, если хочет выйти из группы. Также чехи сыграли на ноль только три игры из девяти, свой гол москвичи забить должны.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива коэффициент 1.30, на ничью – 5.90, на "Злин" – 13.50.

Вячеслав Горбачев

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