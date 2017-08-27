Прервать неудачную серию: "Эвертон" с надеждой отправляется в гости к "Челси"

"Челси" – "Эвертон"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Джонатан Мосс

Одним из главных поединков третьего тура английской Премьер-Лиги станет встреча "Челси" и "Эвертона" на "Стэмфорд Бридж". "Аристократы" уже задолжали своим болельщикам, которые ушли разочарованными после первого домашнего матча с "Бернли", где хозяева сенсационно уступили. Кажется, "ириски" с точки зрения статистики очень удобный соперник для лондонцев. Мерсисайдцы уже и забыли, какого это побеждать в западной части Лондона, а в прошлом сезоне "синие" просто дважды опозорились, сначала на выезде влетев 5:0, а потом и дома 3:0.

Вместе с тем стоит констатировать, что "Эвертон" образца нынешнего и прошлого сезона – это абсолютно две разные команды. Владельцы клуба провели самую дорогостоящую трансферную кампанию в истории, обеспечив Рональда Кумана всем необходимым ресурсом, ради дальнейшего роста и прогресса. А пока многомиллионные приобретения ливерпульцев только вливаются в коллектив, бесплатно вернувшийся домой Уэйн Руни, уже вовсю приносит пользу команде, когда-то его воспитавшей. Благодаря "Шреку" в первом туре "ириски" обыграли "Сток", а неделю назад разошлись миром с "Манчестер Сити".

После вышеупомянутого домашнего фиаско Антонио Конте все же смог своих подопечных правильно подготовить и настроить на матч против "Тоттенхэма". В том поединке итальянский специалист, прежде всего, тактически переиграл своего визави Маурисио Почеттино, а главные героем стал Маркос Алонсо, оформивший дубль. Что касается кадровой ситуации накануне завтрашней встречи, то стоит отметить, что "пенсионеры" по-прежнему вынуждены обходиться без травмированного Эдена Азара и дисквалифицированного Гари Кэхилла. Зато после "отсидки" в состав возвращается Сеск Фабрегас.

У "Эвертона" дела с кадрами обстоят куда печальнее. И без того забитый под завязку лазарет пополнился Дэви Клаассеном и Сандро Рамиресом, а Морган Шнайдерлин останется вне заявки по причине дисквалификации.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Эвертона":

"Челси" не проигрывал "Эвертону" в последних 22 матчах на "Стэмфорд Бридж" в рамках АПЛ. Крайняя победа "ирисок" в Лондоне датирована ноябрем 1994 года.

"Синие" уступили только в одном поединке из последних 11, играя против действующего чемпиона.

В последний раз лондонцы дважды терпели фиаско в родных стенах почти шесть лет назад – в сезоне 2011/2012.

В предыдущем сезоне "аристократы" в обоих матчах чемпионата отгрузили в ворота мерсисайдцев восемь мячей, при этом не пропустив ни одного.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Фабрегас, Виллиан, Мората

Эвертон: Пикфорд, Кин, Уильямс, Ягелка, Холгейт, Гейе, Дэвис, Бэйнс, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни

Прогноз на матч "Челси" – "Эвертон":

Если верить статистике, то у "Эвертона" на победу шансов практически нет. Но все же не стоит забывать, что в английской Премьер-Лиге может быть все и любая безвыигрышная серия рано или поздно завершается.

Тем не менее, букмекеры выделяют лондонский клуб, как явного фаворита, о чем свидетельствует коэффициент 1.45. В то время, как виктория "ирисок" в среднем оценивается в 8.0

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс матча "Ливерпуль" - "Арсенал" | http://soccernews.ru