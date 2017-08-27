Прервать неудачную серию: "Эвертон" с надеждой отправляется в гости к "Челси"
"Челси" – "Эвертон"
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Начало матча: 15:30
Арбитр: Джонатан Мосс
Одним из главных поединков третьего тура английской Премьер-Лиги станет встреча "Челси" и "Эвертона" на "Стэмфорд Бридж". "Аристократы" уже задолжали своим болельщикам, которые ушли разочарованными после первого домашнего матча с "Бернли", где хозяева сенсационно уступили. Кажется, "ириски" с точки зрения статистики очень удобный соперник для лондонцев. Мерсисайдцы уже и забыли, какого это побеждать в западной части Лондона, а в прошлом сезоне "синие" просто дважды опозорились, сначала на выезде влетев 5:0, а потом и дома 3:0.
Вместе с тем стоит констатировать, что "Эвертон" образца нынешнего и прошлого сезона – это абсолютно две разные команды. Владельцы клуба провели самую дорогостоящую трансферную кампанию в истории, обеспечив Рональда Кумана всем необходимым ресурсом, ради дальнейшего роста и прогресса. А пока многомиллионные приобретения ливерпульцев только вливаются в коллектив, бесплатно вернувшийся домой Уэйн Руни, уже вовсю приносит пользу команде, когда-то его воспитавшей. Благодаря "Шреку" в первом туре "ириски" обыграли "Сток", а неделю назад разошлись миром с "Манчестер Сити".
После вышеупомянутого домашнего фиаско Антонио Конте все же смог своих подопечных правильно подготовить и настроить на матч против "Тоттенхэма". В том поединке итальянский специалист, прежде всего, тактически переиграл своего визави Маурисио Почеттино, а главные героем стал Маркос Алонсо, оформивший дубль. Что касается кадровой ситуации накануне завтрашней встречи, то стоит отметить, что "пенсионеры" по-прежнему вынуждены обходиться без травмированного Эдена Азара и дисквалифицированного Гари Кэхилла. Зато после "отсидки" в состав возвращается Сеск Фабрегас.
У "Эвертона" дела с кадрами обстоят куда печальнее. И без того забитый под завязку лазарет пополнился Дэви Клаассеном и Сандро Рамиресом, а Морган Шнайдерлин останется вне заявки по причине дисквалификации.
Интересные факты противостояния "Челси" и "Эвертона":
"Челси" не проигрывал "Эвертону" в последних 22 матчах на "Стэмфорд Бридж" в рамках АПЛ. Крайняя победа "ирисок" в Лондоне датирована ноябрем 1994 года.
"Синие" уступили только в одном поединке из последних 11, играя против действующего чемпиона.
В последний раз лондонцы дважды терпели фиаско в родных стенах почти шесть лет назад – в сезоне 2011/2012.
В предыдущем сезоне "аристократы" в обоих матчах чемпионата отгрузили в ворота мерсисайдцев восемь мячей, при этом не пропустив ни одного.
Ориентировочные составы на игру:
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо, Фабрегас, Виллиан, Мората
Эвертон: Пикфорд, Кин, Уильямс, Ягелка, Холгейт, Гейе, Дэвис, Бэйнс, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни
Прогноз на матч "Челси" – "Эвертон":
Если верить статистике, то у "Эвертона" на победу шансов практически нет. Но все же не стоит забывать, что в английской Премьер-Лиге может быть все и любая безвыигрышная серия рано или поздно завершается.
Тем не менее, букмекеры выделяют лондонский клуб, как явного фаворита, о чем свидетельствует коэффициент 1.45. В то время, как виктория "ирисок" в среднем оценивается в 8.0
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|3
|Манчестер Сити
|3
|7
|4
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|5
|Уотфорд
|3
|5
|6
|Саутгемптон
|3
|5
|7
|Ливерпуль
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Суонси Сити
|3
|4
|10
|Тоттенхэм
|2
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Сток Сити
|2
|3
|16
|Лестер Сити
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0