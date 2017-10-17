Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"
"Спартак" – "Севилья"
Стадион: "Открытие"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Лука Банти (Италия)
Московский "Спартак" в рамках третьего тура Лиги чемпионов встретится с "Севильей". В первых двух матчах россияне разделили очки с "Марибором" и "Ливерпулем", в Словении была упушена победа на последних минутах, хотя в целом соперник играл очень хорошо и поражения не заслуживал, а в поединке с англичанами наоборот "Спартак" скорее приобрел одно очко. "Ливерпуль" имел большое количество моментов, но страдала реализация, "Спартак" же имел фактически только один момент, который воплотил в забитый мяч, команда Клоппа ответила только одним голом. После двух туров "Спартак" имеет столько же очков, сколько и "Ливерпуль", однако уступает англичанам по количеству забитых голов. Успешная игра в двухматчевом противостоянии с "Севильей" позволит красно-белым всерьез замахнуться на выход из группы.
В чемпионате дела "Спартака" также налаживаются, после победы над "Ахматом" москвичи сократили отставание от "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара", которые дружно проиграли в 13 туре. Календарь подарит возможность приблизиться к конкурентам и в 14 туре, так как красно-белые сыграют против "Амкара", а главные соперники сразятся между собой: "Зенит" встретится с ЦСКА, а "Локомотив" – с "Краснодаром".
"Севилья" лидирует в группе благодаря победе над "Марибором", в первом же туре испанцы воспользовались слабостью обороны "Ливерпуля", сыграв на "Энфилде" 2:2. В целом андалусийцы не выглядят командой, которая непременно должна выигрывать в Москве, хотя Каррера и отмечает, что у соперника нет слабых сторон. "Спартак" способен дать бой испанцам, которые не слишком удачно действуют на чужом поле. В прошлом сезоне Примеры "Севилья" выиграла только 7 гостевых матчей, в сезоне 15/16 – ни одного, набрав только девять очков. В текущем чемпионате команда провела на чужом поле четыре матча: две победы и два поражения, разница мячей – 2:3.
Интересные факты противостояния:
Команды никогда ранее друг с другом не встречались.
"Спартак" уступил в 13 из 26 матчей с соперниками из Испании.
Безвыигрышная серия "Спартака" во встречах с испанскими командами составляет шесть матчей (две ничьи и четыре поражения). Последняя победа пришлась на гостевую встречу с "Мальоркой" (1:0) в третьем круге Кубка УЕФА-2003/04 (итоговое поражение со счетом 1:3).
На своем поле "Спартак" не обыгрывал испанцев с 2000 года, когда удалось победить "Реал".
В последних 18 домашних еврокубковых поединках "Спартак" одержал четыре победы при 11 поражениях.
Безвыигрышная серия "Спартака" в еврокубках составляет девять матчей. Последняя победа была одержана над "Бенфикой" (2:1) 23 октября 2012 года.
"Севилья" играла в России семь раз, победить удалось только в одном матче (против "Локомотива" в 1/16 финала Кубка УЕФА- 2005/06).
Ориентировочные составы:
"Спартак": Селихов; Ещенко, Джикия, Таски, Боккетти, Комбаров; Фернандо, Глушаков, Самедов, Промес; Луис Адриано.
"Севилья": Серхио Рико; Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро; Васкес, Пизарро, Банега; Корреа, Бен-Йеддер, Нолито.
Прогноз на матч:
"Спартак" неудачно играет против испанцев, а "Севилья" является домашней командой, которая не слишком уверенно выступает в гостях. Наиболее вероятна в данном случае ничья, но "Спартаку" для того, чтобы иметь шансы на выход из группы, необходимо побеждать.
Букмекеры предлагают на победу "Севильи" коэффициент 1.8, на ничью – 3.9, на "Спартак" – 4.7.
Вячеслав Горбачев
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