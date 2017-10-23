Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

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Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву""Локомотив" – "Краснодар"

"Стадион": "РЖД Арена"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Сергей Лапочкин

"Локомотив" и "Краснодар" матчем в Москве закроют 14 тур чемпионата России. На этих выходных лидер РФПЛ "Зенит" снова потерял очки, поэтому "железнодорожники" имеют шанс догнать команду Манчини. Сделать это будет довольно непросто, так как в гости приезжает крепкий по составу "Краснодар", при том, что сам "Локомотив" находится не в самой лучшей форме. В прошлом туре москвичи провели невнятную игру с "Уфой", проиграв 1:0, затем среди недели отправились в Тирасполь, где едва не уступили "Шерифу". Молдаване играли активно, создали больше моментов, но в итоге довольствовались только ничьей. У команды Семина же снова проявились проблемы в атаке, при том, что и оборона иногда допускает ошибки. Создать максимум 1-2 момента у чужих ворот – это вполне в духе нынешнего "Локомотива". Для победы этого хватает очень редко.

"Краснодар" также находится не в лучшей форме, команда проиграла три матча подряд, что не случалось с ней с 2014 года, когда "быки" уступили самарским "Крыльям", "Мордовии" и "Вольфсбургу". Сейчас же поражения отодвинули "Краснодар" из зоны еврокубков, хотя после вылета из Лиги Европы у них появилась возможность полностью сконцентрироваться на чемпионате и побороться за высокие места. "Быкам" необходимо возвращаться на победный путь как можно скорее, если они хотят попасть в Лигу чемпионов, конкуренты также теряют очки, поэтому отставание пока не слишком велико.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 12 игр: восемь побед на счету "Лоомотива", три – у "Краснодара" и один раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.

Счет 2:1 был зафиксирован в последних четырех очных встречах. Трижды побеждал "Локомотив".

Ориентировочные составы:

"Локомотив": Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Денисов, Тарасов, Миранчук, Миранчук, Фернандеш, Эдер

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Грицаенко, Гранквист, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Вандерсон, Клаэссон, Смолов.

Прогноз на матч:

Последние матчи между клубами завершались со счетом 2:1, однако на этот раз серия может прерваться. "Краснодар" не забивает в трех матчах подряд, проиграв каждый из них, также с большим трудом голы даются и "Локомотиву". Вряд ли стоит ожидать в этой игре больше двух голов.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" и "Краснодара" одинаковый коэффициент 2.80, на ничью – 3.20.

Вячеслав Горбачев

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2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
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13 Динамо Москва 14 14
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