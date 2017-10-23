Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"
"Локомотив" – "Краснодар"
"Стадион": "РЖД Арена"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Сергей Лапочкин
"Локомотив" и "Краснодар" матчем в Москве закроют 14 тур чемпионата России. На этих выходных лидер РФПЛ "Зенит" снова потерял очки, поэтому "железнодорожники" имеют шанс догнать команду Манчини. Сделать это будет довольно непросто, так как в гости приезжает крепкий по составу "Краснодар", при том, что сам "Локомотив" находится не в самой лучшей форме. В прошлом туре москвичи провели невнятную игру с "Уфой", проиграв 1:0, затем среди недели отправились в Тирасполь, где едва не уступили "Шерифу". Молдаване играли активно, создали больше моментов, но в итоге довольствовались только ничьей. У команды Семина же снова проявились проблемы в атаке, при том, что и оборона иногда допускает ошибки. Создать максимум 1-2 момента у чужих ворот – это вполне в духе нынешнего "Локомотива". Для победы этого хватает очень редко.
"Краснодар" также находится не в лучшей форме, команда проиграла три матча подряд, что не случалось с ней с 2014 года, когда "быки" уступили самарским "Крыльям", "Мордовии" и "Вольфсбургу". Сейчас же поражения отодвинули "Краснодар" из зоны еврокубков, хотя после вылета из Лиги Европы у них появилась возможность полностью сконцентрироваться на чемпионате и побороться за высокие места. "Быкам" необходимо возвращаться на победный путь как можно скорее, если они хотят попасть в Лигу чемпионов, конкуренты также теряют очки, поэтому отставание пока не слишком велико.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 12 игр: восемь побед на счету "Лоомотива", три – у "Краснодара" и один раза была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами со счетом 2:1.
Счет 2:1 был зафиксирован в последних четырех очных встречах. Трижды побеждал "Локомотив".
Ориентировочные составы:
"Локомотив": Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Денисов, Тарасов, Миранчук, Миранчук, Фернандеш, Эдер
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Грицаенко, Гранквист, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Вандерсон, Клаэссон, Смолов.
Прогноз на матч:
Последние матчи между клубами завершались со счетом 2:1, однако на этот раз серия может прерваться. "Краснодар" не забивает в трех матчах подряд, проиграв каждый из них, также с большим трудом голы даются и "Локомотиву". Вряд ли стоит ожидать в этой игре больше двух голов.
Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" и "Краснодара" одинаковый коэффициент 2.80, на ничью – 3.20.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|14
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|29
|3
|ЦСКА Москва
|14
|25
|4
|Урал
|14
|22
|5
|Краснодар
|14
|21
|6
|Спартак Москва
|14
|21
|7
|Уфа
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ахмат
|14
|17
|10
|Арсенал Тула
|14
|17
|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Тосно
|14
|14
|15
|Анжи
|14
|12
|16
|СКА Хабаровск
|14
|12