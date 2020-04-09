Прервавшая финал Лиги Чемпионов модель, запустила необычный челлендж в инстаграме
Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в купальнике во время финала Лиги Чемпионов в 2019 году, запустила необычный челлендж, задача которого - напоить себя с помощью ног.
В своем инстаграме девушка опубликовала видео, на котором она в ногах держит стакан и пытается вылить себе в рот его содержимое. В челлендже также поучаствовали подруги модели.
Feet Drinking Challenge!!! I wanted to create a challenge that is fun for us all to do in our homes right now but also raise money for families in need! Anyone that participates in the challenge I will be reposting to my story ❤️❤️ 1. Tag in the story @feedingamerica @kinsey #feetdrinkingchallenge 2. Donate $20 to feeding America and tag 5 friends to challenge them. (If you cannot afford to donate just tag 5 friends)
Под постом Волански отметила, что это неплохой способ развлечь себя на карантине, а также собрать деньги нуждающимся семьям. Кинси предложила всем участникам челленджа пожертвовать по 20 долларов, а также бросить вызов пятерым друзьям.
Ролик просмотрело уже 500 тысяч пользователей.
Не пропустите: Коронавирус может помешать переходу Мбаппе в "Реал"! С другой стороны, он открывает возможности для Переса заполучить француза бесплатно| http://soccernews.ru
главное
-
Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами
-
Неизвестный вылепил Месси из пластелина
-
"Барселона" предложила "Манчестер Сити" обменяться игроками
-
ЦСКА нацелился на словацкого таланта
-
Коронавирус может помешать переходу Мбаппе в "Реал"! С другой стороны, он открывает возможности для Переса заполучить француза бесплатно
Лента новостей
-
1
Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо
-
Радимов рассказал, как игроки "Зенита-2" тренируются в период пандемии коронавируса
-
Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что депутаты пойдут на понижение зарплаты вслед за футболистами
-
"Наполи" объявил о начале благотворительной акции
-
1
Месси назвал одноклубника, которым восторгался
-
2
Неизвестный вылепил Месси из пластелина
-
Прервавшая финал Лиги Чемпионов модель, запустила необычный челлендж в инстаграме
-
Результаты всех футбольных матчей 9 апреля
-
В ЦСКА рассказали, сколько потеряет клуб, если сезон не будет возобновлен
-
"Барселона" предложила "Манчестер Сити" обменяться игроками
-
Павлюченко рассказал о вражде между Прудниковым и Дзюбой в "Спартаке"
-
Защитник "Вильярреала" учит английский язык. Им интересуется "Манчестер Сити"
-
"Герта" назвала имя нового главного тренера
-
4
Легенда "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси в другой европейский клуб
-
ЦСКА нацелился на словацкого таланта
-
Игрок "Астон Виллы" разбил окно в своем доме во время тренировки
-
Коронавирус может помешать переходу Мбаппе в "Реал"! С другой стороны, он открывает возможности для Переса заполучить француза бесплатно
-
"Наполи" нацелился на бывшего лидера "Лацио"
-
3
Легенда сборной Бразилии рассказал, кто может заменить Месси в "Барселоне"
-
В Англии назвали ориентировочные сроки возобновления сезона
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4