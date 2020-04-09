Прервавшая финал Лиги Чемпионов модель, запустила необычный челлендж в инстаграме

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Прервавшая финал Лиги Чемпионов модель, запустила необычный челлендж в инстаграме

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в купальнике во время финала Лиги Чемпионов в 2019 году, запустила необычный челлендж, задача которого - напоить себя с помощью ног.

В своем инстаграме девушка опубликовала видео, на котором она в ногах держит стакан и пытается вылить себе в рот его содержимое. В челлендже также поучаствовали подруги модели.

Под постом Волански отметила, что это неплохой способ развлечь себя на карантине, а также собрать деньги нуждающимся семьям. Кинси предложила всем участникам челленджа пожертвовать по 20 долларов, а также бросить вызов пятерым друзьям.

Ролик просмотрело уже 500 тысяч пользователей.

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