Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют в Лидсе
Англия – Коста-Рика
Стадион: "Элланд Роуд" (Лидс, Англия)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Хироюки Кимура (Япония)
Вечером в четверг в английском Лидсе сыграют участники предстоящего мундиаля. В родных стенах сборная Англии будет принимать команду Коста-Рики. Сборные двух стран однажды встречались между собой – четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии. Тогда в группе их матч завершился со счетом 0:0. Напомним, что на том турнире команды сыграли по-разному. Англичане не одержали ни одной победы и завершили выступление на последнем месте в квартете, а костариканцы дошли до четвертьфинала.
Сборная Англии в групповых раундах перед крупными турнирами, а также в товарищеских играх бьется хорошо и редко когда проигрывает. Исключения касаются лишь встреч с топовыми сборными, такими как Франция, Германия или Испания. Подготовку к чемпионату мира англичане начали с нигерийцами, которых обыграли на классе со счетом 2:1. Со сборной Нигерии команда отработала тактику игры со сборной Туниса в 1-м туре ЧМ-2018. А вот в игре со сборной Коста-Рики команда Гарета Саутгейта будет готовиться ко встрече 2-го тура с еще одним представителем Латинской Америки – сборной Панамы.
У сборной Коста-Рики в группе будут сразу два представителя Европы, и потому в товарищеских встречах команда Оскара Рамиреса делает упор на игры с европейскими сборными. Накануне костариканцы уверенно обыграли сборную Северной Ирландии со счетом 3:0. Вдобавок после игры с англичанами латиноамериканцы еще сыграют со сборной Бельгии. Если англичане подходят к поединку в полном составе, то у Коста-Рики есть потери. Кристиан Боланьос, Маркос Уренья и Брайан Руис из-за травмы пропустили предыдущий товарищеский поединок команды. Однако к старту мундиаля они должны быть готовы.
Интересные факты противостояния сборных Англии и Коста-Рики:
Сборная Англии не проигрывает 9 матчей кряду
Сборная Коста-Рики одержала всего 3 победы в 10 последних играх
Единственная личная встреча прошла четыре года назад в рамках чемпионата мира в Бразилии и завершилась со счетом 0:0. Англия с позором не вышла из группы.
Ориентировочные составы на игру:
Англия: Батленд – Уокер, Стоунз, Макгуайр, Александер-Арнольд, Хендерсон, Дайер, Роуз, Стерлинг, Кейн, Варди.
Коста-Рика: Навас – Смит, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Кэмпбелл, Борхес, Гузман, Руис, Венегас.
Прогноз на матч Англия – Коста-Рика:
Англичане – явные фавориты матча. Однако хозяевам поля предстоит вскрывать насыщенную и организованную оборону противника. К тому же в воротах сборной Коста-Рики сыграет лучший вратарь Лиги Чемпионов – Кейлор Навас. Тем не менее, команда "трех львов" должна побеждать в этом противостоянии.
На победу сборной Англии букмекеры принимают ставки с коэффициентом – 1.40. Не очень верят специалисты в ничейный исход – 4.70. А в победу "Лос Тикос" и подавно – 10.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте: Последний экзамен перед чемпионатом мира: Португалия принимает Алжир
опрос
главное
-
"Персидские леопарды" готовятся к своему пятому мундиалю: представление сборной Ирана
-
Последняя репетиция перед мундиалем: Германия встретится с Саудовской Аравией
-
Угадай, кто выиграет Чемпионат Мира – выиграй приз!
-
Новое поколение вундеркиндов: сборная Франции готова повторить успех двадцатилетней давности
-
К Чемпионату Мира готовы: Португалия громит Алжир
Лента новостей
-
Романцев оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
-
Трансферная цель "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" отправилась в Китай
-
Появился еще один претендент на Роналду
-
Кейн прокомментировал продление контракта с "Тоттенхэмом"
-
Пьяца не намерен покидать "Ювентус"
-
РФС высказался по поводу "Амкара"
-
Официально: Эмре Джан покинул "Ливерпуль"
-
"Реал" готовит сумасшедшие деньги на покупку Неймара
-
Еще один игрок имел договоренность с Зиданом по трансферу в "Реал"
-
Фигу: "Надеюсь, Месси подойдет к Чемпионату Мира в наилучшем состоянии"
-
Сборная Испании высказалась о стадионе в Краснодаре
-
Фердинанд оценил потенциал Стоунза
-
Стало известно, какой клуб заменит "Амкар" в следующем сезоне в РФПЛ
-
Сборная Аргентины завезла на базу в Бронницы около трех тонн еды
-
На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ
-
1
Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"
-
FA реформировала Кубок английской лиги
-
"Амкар" прекратил свое существование
-
"Ювентус" определился со своей позицией по Маркизио
-
Хавбек ПСЖ может продолжить карьеру в АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0