Пресс-аташе "Локомотива" опроверг информацию о том, что Дмитрия Тарасова задержали на таможне

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Пресс-аташе "Локомотива" опроверг информацию о том, что Дмитрия Тарасова задержали на таможне

Пресс-аташе "Локомотива" Станислав Редикульцев написал, что игрок команды Дмитрий Тарасов не был задержан в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что футболист задержан на таможне в аэропорту из-за провоза незадикларированных вещей.

"Не знаю, какая информация, откуда появляется, но мы с Тарасовым вместе выходили из таможни и аэропорта, но никого не задерживали. По всей вероятности, эта новость является неправдой (смеется)", - сказал пресс-аташе.

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