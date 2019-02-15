Пресс-аташе "Локомотива" опроверг информацию о том, что Дмитрия Тарасова задержали на таможне
Пресс-аташе "Локомотива" Станислав Редикульцев написал, что игрок команды Дмитрий Тарасов не был задержан в аэропорту Шереметьево.
Ранее сообщалось, что футболист задержан на таможне в аэропорту из-за провоза незадикларированных вещей.
"Не знаю, какая информация, откуда появляется, но мы с Тарасовым вместе выходили из таможни и аэропорта, но никого не задерживали. По всей вероятности, эта новость является неправдой (смеется)", - сказал пресс-аташе.
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