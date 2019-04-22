Пресс-атташе "Енисея": "Впереди шесть игр, и всем соперникам очки будут нужнее"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис в твиттере написал пост, посвященный последним матчам команды в чемпионате. Также он процитировал слова главного тренера клуба Дмитрия Аленичева.

"Впереди шесть игр: "Оренбург", "Локо", "Анжи", "Краснодар", "Динамо" и "Зенит". С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и "Краснодар" сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное, - написал Меркис.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 баллов.

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