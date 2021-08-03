Пресс-атташе "Спартака" Кулемин в скором времени уйдет из клуба
Фото: инстаграм Кулемина/Автор неизвестен
Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин объявил о том, что уйдет из стана красно-белых 12 августа.
"Мне было предложено войти в команду Дмитрия Зеленова, но с ограниченным функционалом. Я посчитал, что честнее отказаться и не создавать еще больших конфликтных ситуаций для клуба.
12 августа — мой последний рабочий день в "Спартаке", до этого момента я буду вводить Дмитрия в курс дела. А пока готовимся к "Бенфике", — рассказал Кулемин для Sport24.
Напомним, что ранее "Спартак" покинул директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов, который занимал должность с июня 2020 года.
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