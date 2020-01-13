Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник

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Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник

Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник, утверждает ESPN. 

Отметим, что сегодня, 13 января каталонский клуб должен объявить об отставке команды Эрнесто Вальверде

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне".

А еще:  В "Барселоне" сегодня могут принять решение по Вальверде| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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