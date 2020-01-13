Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник
Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник, утверждает ESPN.
Отметим, что сегодня, 13 января каталонский клуб должен объявить об отставке команды Эрнесто Вальверде.
Ранее сообщалось, что экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне".
А еще: В "Барселоне" сегодня могут принять решение по Вальверде| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого в Турции
-
"Милан" объявил о переходе голкипера "Борнмута" Беговича
-
Лукас Сантос поделился впечатлениями от пребывания в России
-
Голкипер "Милана" Рейна отдан "Астон Вилле" в аренду
-
Сорокин провел первую тренировку с "Краснодаром"
-
Защитник "Ливерпуля" Робертсон поделился мнением о результатах команды нынешнем сезоне
-
1
Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник
-
"Спартак" в Абу-Даби будет заниматься по три раза в день
-
Экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2024 года
-
Гаттузо в шутку предложил футболистам "Наполи" совершить паломничество к святому месту
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с хавбеком Коломейцевым
-
Тер Штеген приступил к тренировкам с "Барселоной"
-
Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
-
Тиль Швайгер снимает фильм про Швайнштайгера
-
"Реал" в твиттере опубликовал видео, посвященное победе команды в Суперкубке Испании
-
1
Перес высказался о возможном трансфере Погба
-
"Барселона" решила отложить трансфер Ольмо
-
Catalunya Radio: "Барселона" уведомила Вальверде о грядущей отставке
-
"Аякс" объявил о переходе форварда сборной Нидерландов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11