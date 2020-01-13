Пресс-конференция руководства "Барселоны" перенесена на вторник, утверждает ESPN.

Отметим, что сегодня, 13 января каталонский клуб должен объявить об отставке команды Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне".

А еще: В "Барселоне" сегодня могут принять решение по Вальверде| http://soccernews.ru