Пресс-конференцию тренера украинской команды перед матчем ЛЕ отменили. Её проигнорировали все журналисты
Вопиющий случай произошёл в преддверии матча квалификации Лиги Европы между "Вольфсбургом" и черниговской "Десной".
Сообщается, что пресс-конференцию главного тренера украинской команды Александра Рябоконя пришлось отменить.
Дело в том, что на мероприятие никто из журналистов не пришёл. Ни один из представителей СМИ даже не аккредитовался на эту встречу.
Матч "Вольфсбург" - "Десна" состоится сегодня в 21:15 по московскому времени.
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