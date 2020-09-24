Пресс-конференцию тренера украинской команды перед матчем ЛЕ отменили. Её проигнорировали все журналисты

Вопиющий случай произошёл в преддверии матча квалификации Лиги Европы между "Вольфсбургом" и черниговской "Десной".

Сообщается, что пресс-конференцию главного тренера украинской команды Александра Рябоконя пришлось отменить.

Дело в том, что на мероприятие никто из журналистов не пришёл. Ни один из представителей СМИ даже не аккредитовался на эту встречу.

Матч "Вольфсбург" - "Десна" состоится сегодня в 21:15 по московскому времени.

Не пропустите: Официально: в турнирах под эгидой УЕФА останется правило пяти замен. | http://soccernews.ru