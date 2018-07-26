Пресс-секретарь "Барселоны" о трансфере Малкома: "Мы поступили правильно"

1 Теги ромабордомалкомбарселона

Пресс-секретарь "Барселоны" о трансфере Малкома: "Мы поступили правильно"В каталонской "Барселоне" прокомментировали претензии "Ромы" по трансферу вингера "Бордо" Малкома.

Так, пресс-секретарь "сине-гранатовых" Хосеп Вивес заявил: "Мы очень спокойно относимся к этому трансферу, мы поступили правильно. Все стороны уже подписали соглашение. Мы не можем чувствовать себя виноватыми за то, что подписали игрока с невероятным талантом".

Напомним, "Рома" хочет получить Месси в качестве компенсации за срыв трансфера Малкома. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Виноваты в "Бордо", тем, что они заработали 40 лямов всего за пару часов, и без никаких авансов и бонусов)))

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