Пресс-секретарь "Барселоны" о трансфере Малкома: "Мы поступили правильно"

В каталонской "Барселоне" прокомментировали претензии "Ромы" по трансферу вингера "Бордо" Малкома.

Так, пресс-секретарь "сине-гранатовых" Хосеп Вивес заявил: " Мы очень спокойно относимся к этому трансферу, мы поступили правильно. Все стороны уже подписали соглашение. Мы не можем чувствовать себя виноватыми за то, что подписали игрока с невероятным талантом ".

Напомним, "Рома" хочет получить Месси в качестве компенсации за срыв трансфера Малкома. | soccernews.ru