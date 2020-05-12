Пресс-секретарь президента России Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, заболел, лечусь", - сказал Песков.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в России отменены. На данный момент неизвестно, когда будет возобновлен розыгрыш РПЛ. РФС рассматривает две возможные даты рестарта - 21 и 28 июня.

Во всем мире Covid-19 заражены более 4 миллионов человек человек. В России количество подтвержденных случаев инфицирования - 232 тысячи человек.

Не пропустите: Брат Федуна рассказал, как чувствует себя владелец "Спартака", заразившийся коронавирусом| http://soccernews.ru