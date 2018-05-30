Пресс-секретарь Путина ответил на приглашение Черчесова посетить тренировку сборной России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на приглашение главного тренера сборной России Станислава Черчесова посетить тренировку сборной команды в преддверии Чемпионата Мира.

"Думаю, что, наверно, тренировка сборной в преддверии Чемпионата Мира - это не то место, куда нужно приезжать главе государства. Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы не мешать тренировочному процессу. Безусловно, это очень любезное приглашение, но мне не известно, что оно как-то было формализовано за исключением того, что озвучено в СМИ", - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, сегодня сборная России сыграет против Австрии. | soccernews.ru