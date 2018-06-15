Пресс-секретарь Путина поделился мнением о жестах президента во время матча Россия - Саудовская Аравия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, поделился мнением о жестах главы государства во время матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

Напомним, что российский лидер после каждого гола разводил руками и улыбался. Некоторым экспертам показалось, что таким образом Путин извинялся перед наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

"Это эмоции. За победу в спорте не извиняются" - сказал Песков.

Напомним, что сборная России разгромила национальную команду Саудовской Аравии со счётом 5:0. | http://soccernews.ru