Пресс-секретарь сборной Ирана попал в больницу после матча с Испанией

Пресс-секретарь сборной Ирана Мохсен Могамедика попал в больницу после матча чемпионата мира Иран – Испания.

Напомним, что испанцы выиграли со счетом 1:0.

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу сборной Ирана, Могамедика выписали из больницы спустя некоторое время. | http://soccernews.ru