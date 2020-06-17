Пресс-служба "Баварии" опубликовала в твиттере видео и фото из раздевалки команды после чемпионского матча

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Пресс-служба "Баварии" опубликовала в твиттере видео и фото из раздевалки команды после чемпионского матча

Вчера, 16 июня, мюнхенская "Бавария" обыграла "Вердер" и в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Команда досрочно оформила чемпионство, став недосягаемой для соперников.

Пресс-служба мюнхенцев опубликовала в твиттере видео и фото из раздевалки команды после победной встречи.

Счастливее всех выглядит Давид Алаба. 

Отметим, мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.

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