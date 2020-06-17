Пресс-служба "Баварии" опубликовала в твиттере видео и фото из раздевалки команды после чемпионского матча
Вчера, 16 июня, мюнхенская "Бавария" обыграла "Вердер" и в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Команда досрочно оформила чемпионство, став недосягаемой для соперников.
Пресс-служба мюнхенцев опубликовала в твиттере видео и фото из раздевалки команды после победной встречи.
You never forget your first— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 16, 2020
Congrats, boys! #MEI8TER @LucasHernandez @BenPavard28 @MichaelCUISANCE pic.twitter.com/ODaMMzsPyo
Счастливее всех выглядит Давид Алаба.
CHAMPIOOOOOOONES, CHAMPIOOOOOOONES!⚪️#MEI8TER #MiaSanMia pic.twitter.com/gZ5KnwRhFL— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 16, 2020
Apache x @David_Alaba— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 16, 2020
Enjoy the celebrations, David! #MEI8TER pic.twitter.com/QKnpRqRo8x
Отметим, мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20