Пресс-служба "Енисея": "Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ. Здесь круто, но будьте готовы ко всему!"

Пресс-служба "Енисея" в твиттере написала обращение к "Тамбову" и "Сочи", которые сегодня, 11 мая, досрочно вышли в РПЛ.

Ранее стало известно, что красноярский клуб вылетел из чемпионата России в ФНЛ, потерпер разгромное поражение о "Краснодара".

"Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ. Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!" - написала пресс-служба клуба.

"Енисей" в турнирной таблице РПЛ занимает 16 место, набрав 19 очков.

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