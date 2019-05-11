Пресс-служба "Енисея": "Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ. Здесь круто, но будьте готовы ко всему!"

Теги енисей красноярскфк сочи 04тамбов

Пресс-служба "Енисея": "Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ. Здесь круто, но будьте готовы ко всему!"

Пресс-служба "Енисея" в твиттере написала обращение к "Тамбову" и "Сочи", которые сегодня, 11 мая, досрочно вышли в РПЛ.

Ранее стало известно, что красноярский клуб вылетел из чемпионата России в ФНЛ, потерпер разгромное поражение о "Краснодара".

"Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ. Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!" - написала пресс-служба клуба.

"Енисей" в турнирной таблице РПЛ занимает 16 место, набрав 19 очков.

Не пропустите: Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар Помог ПСЖ обыграть "Анже"

Неймар Помог ПСЖ обыграть "Анже"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
6 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
7 Ростов Ростов 28 38
8 Оренбург Оренбург 28 37
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов