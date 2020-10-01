Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над ПАОКом

Теги краснодарпаок

Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над ПАОКом

"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

В инстаграме "быков" появилась фотография из раздевалки команды.

Таким образом, в Лиге Чемпионов в этом сезоне будет играть три российские команды: "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив". Сегодня, 1 октября, состоится жеребьевка.

Не пропустите: "Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов