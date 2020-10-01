Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над ПАОКом

"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

В инстаграме "быков" появилась фотография из раздевалки команды.

Таким образом, в Лиге Чемпионов в этом сезоне будет играть три российские команды: "Краснодар", "Зенит" и "Локомотив". Сегодня, 1 октября, состоится жеребьевка.

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