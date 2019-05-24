Пресс-служба "Манчестер Сити" по развлекалась с масками в snapchat (фото)

Теги манчестер ситилерой санеалександр зинченко

Пресс-служба "Манчестер Сити" по развлекалась с масками в snapchat (фото)

Пресс-служба "Манчестер Сити" позабавилась с масками в соцсети snapchat.

В твиттере клуба были опубликованы "детские" снимки футболистов команды, созданный с помощью программы.

Все снимки выглядят очень мило и реалистично, особенно отличился Лерой Сане.

В официальном Twitter аккаунте клуба опубликованы "детские" фотографии игроков команды, созданные с помощью программы.

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