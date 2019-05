Пресс-служба "Манчестер Сити" по развлекалась с масками в snapchat (фото)

Пресс-служба "Манчестер Сити" позабавилась с масками в соцсети snapchat.

В твиттере клуба были опубликованы "детские" снимки футболистов команды, созданный с помощью программы.

Все снимки выглядят очень мило и реалистично, особенно отличился Лерой Сане.

These @Snapchat filters have got us crying!



#mancity pic.twitter.com/WyxQX12TZW