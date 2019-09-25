Пресс-служба "Монако" - о Головине: "Александр великий"

На официальном сайте "Монако" появился отчёт о матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".

Напомним, что монегаски выиграли со счётом 3:1, а героем встречи стал полузащитник Александр Головин, забивший 2 гола и сделавший 1 ассист.

Пресс-служба клуба решила отметить игру россиянина, озаглавив публикацию: "Александр великий".

Стоит отметить, что для "Монако" победа над "Ниццей" стала первой в текущем сезоне.

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