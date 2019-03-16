Пресс-служба "Монако" показала победную кричалку клуба

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Пресс-служба "Монако" показала победную кричалку клуба

Вчера, 15 марта, "Монако" на выезде обыграл "Лилль" (1:0) в матче 29-го тура Лиги 1. Победный гол забил Карлуш Винисиус на последних минутах матча.

После встречи пресс-служба французского клуба опубликовала видео из раздевалки команды.

"Монако" занимает 16 позицию в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 16 баллов. 

А еще: Жардим прокомментировал победу над "Лиллем"| http://soccernews.ru

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