Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление по поводу матча РПЛ с "Сочи"

Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление по поводу матча 23-го тура чемпионата России с "Сочи" (1:10).

Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.

"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК "Сочи". Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики.

У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи". Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов - подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ", - говорится в заявлении на сайте донского клуба.

Ранее стало известно, что матч 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Ростов" перенесен из-за нескольких заболевших коронавирусом футболистом.

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