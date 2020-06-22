Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление по поводу матча РПЛ с "Сочи"

Теги ростовдинамо москвакоронавирус

Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление по поводу матча РПЛ с "Сочи"

Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление по поводу матча 23-го тура чемпионата России с "Сочи" (1:10).

Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.

"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК "Сочи". Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики.

У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи". Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов - подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ", - говорится в заявлении на сайте донского клуба.

Ранее стало известно, что матч 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Ростов" перенесен из-за нескольких заболевших коронавирусом футболистом. 

Не пропустите: "Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Наполи" на матч с "Вероной" наденет футболки в честь рекорда Мертенса

"Наполи" на матч с "Вероной" наденет футболки в честь рекорда Мертенса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов