Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона

Пресс-служба РПЛ ответила на вопросы по поводу того, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона.

Сегодня, 2 июня, стало известно, что рестарт сезона состоится не 21 июня, а 19-го. Последний тур пройдет 22 июля.

"По многолетней практике РФС и профессиональных лиг для обозначения тура в структуре календаря используется одна дата - воскресенье для туров в выходные и среда для матчей в середине недели. Поэтому во всех официальных сообщениях руководителей РФС и РПЛ называлась дата 21 июня, а не 19 июня.

Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике.

Календарь составлен таким образом, чтобы все команды были в равных условиях и у каждой было минимум три дня на подготовку к матчу", - сообщает пресс-служба лиги.

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