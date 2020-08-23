Пресс-служба "Рубина" отреагировала на слова Слуцкого о сэйве Дюпина

Пресс-служба "Рубина" отреагировала на слова наставника клуба Леонида Слуцкого об игре вратаря Юрия Дюпина в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Ранее тренер сказал: "Сейв Дюпина? Блестяще, гениально, великолепно!".

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Леонид Слуцкий описал игру Юрия Дюпина тремя словами



А как бы ты описал игру Дюпы? pic.twitter.com/sVhs8SGlm5 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 22, 2020

В твиттере "Рубина" появилось видео с сэйвом футболиста в этой встрече. Ролик сопровождается словами главного тренера и фрагментом песни группы "Мумий Тролль".

Отметим, "Рубин" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ и набрал 4 балла.

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