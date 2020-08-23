Пресс-служба "Рубина" отреагировала на слова Слуцкого о сэйве Дюпина

Теги рубинюрий дюпинцска москва

Пресс-служба "Рубина" отреагировала на слова Слуцкого о сэйве Дюпина

Пресс-служба "Рубина" отреагировала на слова наставника клуба Леонида Слуцкого об игре вратаря Юрия Дюпина в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Ранее тренер сказал: "Сейв Дюпина? Блестяще, гениально, великолепно!".

В твиттере "Рубина" появилось видео с сэйвом футболиста в этой встрече. Ролик сопровождается словами главного тренера и фрагментом песни группы "Мумий Тролль".

Отметим, "Рубин" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ и набрал 4 балла.

А еще: Предложение ЦСКА по Вере не удовлетворяет финансовые запросы "Аргентинос Хуниорс"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Молодые испанские таланты массово мигрируют в другие чемпионаты: почему Ла Лига не способна удерживать своих воспитанников?

Молодые испанские таланты массово мигрируют в другие чемпионаты: почему Ла Лига не способна удерживать своих воспитанников?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов