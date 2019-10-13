Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки перед матчем с Кипром
В твиттере сборной России появилась фотография из раздевалки команды перед матчем отбора Евро-2020 с Кипром.
В случае ничьи российская команда досрочно выйдет в финальный турнир Евро.
Матч начнется в 19:00 на стадионе ГСП.
Предматчевая раздевалка @TeamRussia #НашиПарни#КипрРоссия pic.twitter.com/PbRHFptE3M— Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.
Команда занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков.
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|10
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|Греция
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|6
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|Австрия
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|Группа 4
|М
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|4
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|4
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|Группа 5
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|4
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|6
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|1
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|М
|О
|1
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|6
|8
|3
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|4
|4
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|6
|3