Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки перед матчем с Кипром

В твиттере сборной России появилась фотография из раздевалки команды перед матчем отбора Евро-2020 с Кипром.

В случае ничьи российская команда досрочно выйдет в финальный турнир Евро.

Матч начнется в 19:00 на стадионе ГСП.

Команда занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков.

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