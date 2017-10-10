Пресс-служба сборной России продемонстрировала форму, в которой команда сыграет с Ираном

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Пресс-служба сборной России продемонстрировала форму, в которой команда сыграет с ИраномПресс-служба сборной России продемонстрировала форму, в которой сегодня национальная команда сыграет в товарищеском матче против Ирана.

Не пропустите превью к матчу Россия - Иран. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

ЧТО ЗА СБОРНАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ У ЧЕРЧЕСОВА? Сборная СОЛЯНКА! С миру по футбольной нитке - ГОЛОМУ сборная! Но сборная это ещё НЕ КОМАНДА! Команду ещё предстоит Черчесову СОЗДАТЬ и СПЛОТИТЬ единой целью - УСПЕШНОГО выступления на чемпионате Мира в России в 2018 году! А для этого надо ПОВЫШАТЬ уровень и качество тренировок и их ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ! Час в день это МИЗЕР, а с таким мизером будет, как всегда, ПРОВАЛ! Вспомните, как наши гимнасты тренируются и какие у них результаты, а фигуристы, да, и многие другие спортсмены из других видов спорта, трудятся в поте ЛИЦА своего, но только не сборная России по футболу! Вот вам пример отношения к делу, к результату и ГОРДОСТИ за свою страну, за которую они с ЧЕСТЬЮ выступают! Но почему-то сборная наших футболистов не берёт с них пример, а потом УДИВЛЯЮТСЯ, почему они так БЕЗОБРАЗНО играют! А какая подготовка и тренировка, такой и БЕЗОБРАЗНЫЙ результат, ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ зависимость, а Черчесов и в УС НЕ ДУЕТ! У бровки размахивать руками, от безысходности, научился, а вот, тренировать и готовить команду ТОЛКОМ не может и не хватает у него творческих футбольных задумок для реализации! Здесь даже велосипеда не надо изобретать! Давно уже изобретён нашими тренерами старшего поколения. Возьми книги Качалина и Бескова и там ВСЁ отлично написано, расписано, только УСПЕВАЙ работать со сборной и, на тренировках, наигрывать все эти элементы и тактические задумки наших великих футбольных тренеров! А пока этого не видно в нашей сборной и результаты соответствующие! Как готовятся, так БЕЗОБРАЗНО играют, а потом ещё ОБИЖАЮТСЯ на СПРАВЕДЛИВУЮ критику! Не обижаться надо, а принимать КРИТИКУ и менять подходы к тренировочному ПРОЦЕССУ! В футболе мелочей НЕ БЫВАЕТ и все их надо УЧЕСТЬ и уделить им ДОЛЖНОЕ внимание на тренировках и при подготовке к играм! Черчесову есть чему УЧИТЬСЯ, но по-всей видимости, он решил, что учёба не для него, а уж тем более на своих ошибках. Черчесов и на чужих не учится, а уж тем более на своих! Черчесов считает, что у него ошибок НЕТ! Но от этого сборной НЕ ЛЕГЧЕ! Игра сборной НАПРЯМУЮ зависит от тренера, как он готовит и как тренирует! Черчесову давно надо было удлинить время тренировок, но до сих пор он этого не сделал и делать не собирается! А зачем? "Солдат" спит, а служба идёт, и незачем упираться на работе многочасовыми тренировками. С таким черсчесовским подходом ничего ПУТНОГО в сборной у него НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Результат уже заранее ИЗВЕСТЕН! Угадайте с первого раза - КАКОЙ??? Правильно! ПРОВАЛ! Для примера. На Кубке Конфедераций 2017 не выполнили задачу хотя, для её выполнения, были все возможности! Черчесов благополучно проспал, ПРОВАЛИЛ и сейчас благополучно СПИТ. А зачем ему Качалин, а зачем ему Бесков, когда Черчесов сам себе на уме и варится в собственном ПРОВАЛЬНОМ соку! А потом Виталий Мутко будет нахваливать: - Ах! Какой у нас "замечательный" тренер сборной! Тренер, может быть и "замечательный", но только результаты у этого тренера НЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ! То-то и ОНО!!! А когда результаты будут ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ни Мутко, ни Черчесов не знают. А зачем болельщикам замечательные результаты? Для специалистов и болельщиков достаточно того, что у нас "замечательный" тренер.

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