Пресс-служба сборной России прокомментировала оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

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Пресс-служба сборной России прокомментировала оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Пресс-служба сборной России после победы над Сан-Марино (5:0) в гостевом матче отбора Евро-2020 прокомментировала оскорбления болельщиков в адрес форварда Артема Дзюбы.

Напомним, российские фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игрока во время матча с Сан-Марино.

"Мы в сборной любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку.

Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона это никогда не получится, потому что они не болельщики и не герои", - написала пресс-служба с хэштегом "кто вы такие".

В этом турнире Дзюба забил 9 голов в 10 матчах и сделал 6 результативных передач.

А еще: Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
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