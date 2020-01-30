Пресс-служба "Сочи" пошутила по поводу отказа Кокорина переходить в клуб

Пресс-служба "Сочи" опубликовала ироничный пост в твиттере, касающийся несостоявшегося перехода в клуб нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, что более недели назад аутсайдер РПЛ объявил об аренде 28-летнего футболиста, однако тот не захотел менять команду, за что в итоге угодил в дубль "сине-бело-голубых".

Сотрудники "Сочи" решили обыграть эту ситуацию, разместив картинку под названием "Итоги января в одной картинке". На ней указано, что в первом месяце года "горожане" не забили ни одного гола, не одержали ни одной победы, не потерпели ни одного поражения и не подписали ни одного Кокорина.

Итоги января в одной картинке pic.twitter.com/7QL79fxf0c — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 29, 2020

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