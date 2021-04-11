Пресс-служба "Спартака" подшутила над футболистом "Локомотива"
Фото: Твиттер @fclokomotiv
После завершения матча 25 тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" уступил на выезде "Локомотиву" со счетом 0:2, пресс-служба "красно-белых" подвергла критике поведение хавбека "железнодорожников" Франсуа Камано.
На 77-й минуте игры Камано и защитник "Спартака" Георгий Джикия столкнулись лбами. За это арбитр Кирилл Левников показал обоим игрокам желтые карточки.
"Желаем Камано здоровья и надеемся, что после такого ужаснейшего столкновения он останется жив!" – написали в твиттере "Спартака".
Желаем Камано здоровья и надеемся, что после такого ужаснейшего столкновения он останется жив!#ЛокомотивСпартак | 2:0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 11, 2021
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