Пресс-служба "Спартака" подшутила над футболистом "Локомотива"

Фото: Твиттер @fclokomotiv

После завершения матча 25 тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" уступил на выезде "Локомотиву" со счетом 0:2, пресс-служба "красно-белых" подвергла критике поведение хавбека "железнодорожников" Франсуа Камано.

На 77-й минуте игры Камано и защитник "Спартака" Георгий Джикия столкнулись лбами. За это арбитр Кирилл Левников показал обоим игрокам желтые карточки.

"Желаем Камано здоровья и надеемся, что после такого ужаснейшего столкновения он останется жив!" – написали в твиттере "Спартака".

Желаем Камано здоровья и надеемся, что после такого ужаснейшего столкновения он останется жив!#ЛокомотивСпартак | 2:0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 11, 2021