Пресс-служба "Спартака" подшутила над футболистом "Локомотива"

Теги локомотив москваспартак москвафрансуа камано

Пресс-служба "Спартака" подшутила над футболистом "Локомотива"Фото: Твиттер @fclokomotiv
После завершения матча 25 тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" уступил на выезде "Локомотиву" со счетом 0:2, пресс-служба "красно-белых" подвергла критике поведение хавбека "железнодорожников" Франсуа Камано.

На 77-й минуте игры Камано и защитник "Спартака" Георгий Джикия столкнулись лбами. За это арбитр Кирилл Левников показал обоим игрокам желтые карточки.

"Желаем Камано здоровья и надеемся, что после такого ужаснейшего столкновения он останется жив!" – написали в твиттере "Спартака".

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