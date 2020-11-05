Пресс-служба УЕФА оценила стадион "Зенита"

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Пресс-служба УЕФА оценила стадион "Зенита"

УЕФА в своем инстаграме отметил креативность дизайна стадиона "Газпром Арены".

В соцсети союз опубликовал фотографию стадиона "Зенита" с подписью: "Прекрасный космический корабль на стадионе. Чей он?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beautiful spaceship of a stadium... Whose is it? ‍♂️

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Напомним, вчера, 4 ноября, "Зенит" принимал на своем поле "Лацио" (1:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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