Пресс-служба "Урала" рассказала о самочувствии Погребняка

В "Урале" рассказали, как чувствует себя нападающий Павел Погребняк.



"Персонал, тренеры и футболисты "Урала" прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня стали известны результаты - все они отрицательные.

Отметим, что это уже второе тестирование, которое проводят игроки. Напомним, что по результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у нападающего нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше и идёт на поправку", - сообщается в твиттере клуба.



Напомним, 22 мая стало известно, что вся семья Павла Погребняка заразилась коронавирусом. Недавно выяснилось, что футболист идет на поправку.



Не пропустите: Президент "Урала" рассказал, сколько Погребняк ещё пробудет в больнице| http://soccernews.ru